Стали известны даты полуфиналов Лиги Чемпионов УЕФА

Только мы узнали четверку сильнейших команд евросезона, как УЕФА опубликовали даты полуфиналов Лиги Чемпионов.

В мае определится победитель Лиги Чемпионов УЕФА, но пока командам предстоит пройти полуфинальный отбор. Здесь встретятся «Реал», «Сити», «ПСЖ» и «Челси».

Первая игра полуфинала пройдет на мадридском «Альфредо ди Стефано». 28 апреля здесь сыграют «Реал» и «Челси». А вот 29 апреля на парижском «Парк де Пренс» встретятся «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

5 мая «Сити» встретит «ПСЖ» на домашнем стадионе «Сити оф Манчестер». А 6 мая на лондонском «Стэмфорд Бридж» состоится матч «Челси» и «Реала». Так что уже в начале мая мы узнаем, кто выйдет в финал Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится 29 мая в Стамбуле. Только вот поехать на эту игру, похоже, не получится из-за вновь закрытых границ.

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