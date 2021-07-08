Стали известны первые результаты госэкзаменов

Объявлены первые результаты госэкзаменов – по биологии, географии, немецкому и французскому языкам.

По словам специалистов, несмотря на трудности удаленного обучения, нынешние результаты почти не отличаюся от прошлогодних.

К слову, высшие баллы на экзамене по биологии в этом году получили больше всего абитуриентов за несколько последних лет. В целом экзамен по биологии сдали 97 процентов молодых людей, по географии – 98 процентов. А экзамены по немецкому и французскому языкам сдали все выпускники.

Результаты госэкзамена по литовскому языку и литературе будут объявлены не позже 16 июля, а по остальным предметам – до 23 числа.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.