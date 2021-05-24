Стало больше молодых людей, не употребляющих алкоголь

В последнее время выросло количество молодых людей, которые совсем не употребляют спиртные напитки.

При этом парней, не употребляющих алкоголь, немного больше, чем девушек – соответственно 25 и 17 процентов. Об этом сообщает Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем.

По данным исследования, проведенного в европейских школах, в позапрошлом году хоть раз в жизни алкоголь пробовали 8 из 10 учеников. При этом абстиненты (те, кто не употребляет спиртное) среди опрошенных составляли пятую часть.

Для сравнения: 10 лет назад было всего 2-5 процентов не пьющих молодых людей, а в 2015 году – уже 13 процентов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.