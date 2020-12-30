Стало известно, где окажется Галь Гадот в «Чудо-женщине 3»

Режиссер франшизы «Чудо-женщина» Патти Дженкинс рассказала, что действие следующей части трилогии будет происходить в наши дни, сообщает THR.

Если быть точнее, она описала ее как «современную историю». Режиссер пояснила при этом, что давно уже так решила, но предупредила, что события 2020 года могут внести коррективы в ее планы.

Перед «Чудо-женщиной 3» она собирается спродюсировать и выпустить спин-офф проекта под названием «Амазонки». Это будет отдельный фильм, не связанный с событиями двух первых картин.

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