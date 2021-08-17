Стало известно, как 1 сентября пройдут школьные линейки

Министерство просвещения пояснило, как будут проводиться школьные линейки 1 сентября. Празднование разрешается проводить как на улице, так и в помещении.

Если линейка проводится на улице, то существенных ограничений нет. При этом если продолжительность мероприятия составляет не более двух часов, в нем могут участвовать и зрители. То есть на праздник смогут прийти и родители. Но если в празднике планируется участие более 500 человек, их придется разделить по разным секторам.

Если же торжественное начало учебного года будет проходить в зале, то участвовать в празднике 1 сентября смогут одновременно не более 500 человек. При этом занятость посадочных мест не должна превышать 75%. В помещении маски будут обязательны, на улице — рекомендованы.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.