Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney

Режиссером картины выбрали Марка Уэбба («‎500 дней лета»‎, «‎Новый Человек-паук»‎), а продюсером – Марка Э. Платта («‎Ла-Ла-Лэнд»‎, «‎Суд над чикагской семеркой»‎).

«‎Невероятные вокальные данные Рэйчел — только один из ее талантов, — прокомментировал Уэбб. — Ее сила, интеллект и оптимизм помогут зрителям заново открыть для себя эту классическую сказку Disney».

Актрису на роль Белоснежки режиссер и руководители студии выбирали несколько месяцев. Выбор пал на 20-летнюю Рэйчел Зеглер, так как она произвела на всех наиболее сильное впечатление.