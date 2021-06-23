Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney

Актриса и певица Рэйчел Зеглер сыграет принцессу Белоснежку в предстоящем ремейке одноименного анимационного фильма студии Disney, сообщает Deadline.
Режиссером картины выбрали Марка Уэбба («500 дней лета», «Новый Человек-паук»), а продюсером – Марка Э. Платта («Ла-Ла-Лэнд», «Суд над чикагской семеркой»).
«Невероятные вокальные данные Рэйчел — только один из ее талантов, — прокомментировал Уэбб. — Ее сила, интеллект и оптимизм помогут зрителям заново открыть для себя эту классическую сказку Disney».
Актрису на роль Белоснежки режиссер и руководители студии выбирали несколько месяцев. Выбор пал на 20-летнюю Рэйчел Зеглер, так как она произвела на всех наиболее сильное впечатление.
В издании отмечают, что к производству фильма приступят в 2022 году.
Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, экранизировали в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Disney, принесший студии огромный успех.
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