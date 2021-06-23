Что посмотреть

Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney

Автор Эвелина Никанорова 32
Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney

Актриса и певица Рэйчел Зеглер сыграет принцессу Белоснежку в предстоящем ремейке одноименного анимационного фильма студии Disney, сообщает Deadline.

Режиссером картины выбрали Марка Уэбба («‎500 дней лета»‎, «‎Новый Человек-паук»‎), а продюсером – Марка Э. Платта («‎Ла-Ла-Лэнд»‎, «‎Суд над чикагской семеркой»‎).
«‎Невероятные вокальные данные Рэйчел — только один из ее талантов, — прокомментировал Уэбб.  — Ее сила, интеллект и оптимизм помогут зрителям заново открыть для себя эту классическую сказку Disney».
Актрису на роль Белоснежки режиссер и руководители студии выбирали несколько месяцев. Выбор пал на 20-летнюю Рэйчел Зеглер, так как она произвела на всех наиболее сильное впечатление.

В издании отмечают, что к производству фильма приступят в 2022 году.

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, экранизировали в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Disney, принесший студии огромный успех.

Еще больше о кино – по ссылке.
Метки:

Актуальные новости

1301 580x460

Топ-3 фильмов для «Пятницы 13-ого»

Автор RUSRADIO LT
2 киноновинки недели

2 киноновинки недели

Автор RUSRADIO LT
Disney: трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn»

Disney: трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn»

Автор Эвелина Никанорова
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок

Автор Gintaras Zukas
Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар»

Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар»

Автор Эвелина Никанорова
Егор Крид и звёзды TikTok в ролике «Ты не смогла простить»

Егор Крид и звёзды TikTok в ролике «Ты не смогла простить»

Автор Эвелина Никанорова
Фильмы и сериалы для детей и подростков

Фильмы и сериалы для детей и подростков

Автор RUSRADIO LT
Перезапуск франшизы «Дети шпионов»

Перезапуск франшизы «Дети шпионов»

Автор Эвелина Никанорова
Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix

Мишель и Барак Обама сняли анимационный сериал для Netflix

Автор Эвелина Никанорова