Stand Up For Ukraine: в Польше 9 апреля состоится грандиозное мероприятие

В рамках общемировой кампании Stand Up For Ukraine 9 апреля в Польше пройдет глобальное мероприятие по сбору средств для поддержки беженцев из Украины.

Мероприятие организуется при активом участии главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Местом проведения выбрана Польша, и это не случайно. Эта страна играет важную роль как центр распределения гуманитарной помощи. Именно через Польшу помощь направляется из Европы дальше в Украину.

К кампании уже присоединились артисты со всего мира: Боно, Мадонна, Элтон Джон, Майли Сайрус, Адам Ламберт, Селин Дион и многие другие.

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