Самоуправления

Стартовал пилотный проект «Прими участие! Вильнюс»

Автор Анжелика Орлёнок
Стартовал пилотный проект «Прими участие! Вильнюс»

Сегодня стартовал пилотный проект Dalyvauk! Vilnius или «Прими участие! Вильнюс». Столичные власти приглашают всех жителей Вильнюса предлагать идеи для улучшения своего города. 

Участие в проекте пока принимают три сянюнии – Юстинишкес, Расу и Вяркяй. Все жители столицы, неравнодушные к своему городу, могут выкладывать идеи на платформе dalyvauk.vilnius.lt  до17 октября.

А с 8 по 25 ноября можно будет голосовать за наиболее понравившееся предложение. Выбор останется за жителями Юстинишкес, Расу и Вяркяй. Идеи, которые наберут больше всего голосов, планируется реализовать уже в следующем году.

Пилотный проект финансируется из средств Вильнюсского самоуправления. Общая сумма составляет 64 000 евро. Из них 18 000 евро планируется выделить сянюнии Юстинишкес, 16 000 – Расос, 30 000 евро – Вяркяй.

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