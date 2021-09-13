Стартовал пилотный проект «Прими участие! Вильнюс»

Сегодня стартовал пилотный проект Dalyvauk! Vilnius или «Прими участие! Вильнюс». Столичные власти приглашают всех жителей Вильнюса предлагать идеи для улучшения своего города.

Участие в проекте пока принимают три сянюнии – Юстинишкес, Расу и Вяркяй. Все жители столицы, неравнодушные к своему городу, могут выкладывать идеи на платформе dalyvauk.vilnius.lt до17 октября.

А с 8 по 25 ноября можно будет голосовать за наиболее понравившееся предложение. Выбор останется за жителями Юстинишкес, Расу и Вяркяй. Идеи, которые наберут больше всего голосов, планируется реализовать уже в следующем году.

Пилотный проект финансируется из средств Вильнюсского самоуправления. Общая сумма составляет 64 000 евро. Из них 18 000 евро планируется выделить сянюнии Юстинишкес, 16 000 – Расос, 30 000 евро – Вяркяй.

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