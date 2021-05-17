Стартовала единая платформа регистрации на прививки

Сегодня стартовала единая система регистрации на прививки от COVID-19. Правда, платформа пока работает с перебоями, но специалисты уже решают проблему.

Адаптация общей системы стоила почти полмиллиона евро. Ранее её уже использовали три крупных города – Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Другие регионы подключались постепенно.

Напомним, что зарегистрироваться на вакцинацию жители любого самоуправления могут через сайт koronastop.lt. Это можно сделать также через Горячую линию в интернете или по телефону 1808.

С сегодняшнего дня во всей стране официально объявлена вакцинация людей в возрасте 45+.