Вакцинация Новости

Стартовала единая платформа регистрации на прививки

Автор Анжелика Орлёнок 46
Стартовала единая платформа регистрации на прививки

Сегодня стартовала единая система регистрации на прививки от COVID-19. Правда, платформа пока работает с перебоями, но специалисты уже решают проблему. 

Адаптация общей системы стоила почти полмиллиона евро. Ранее её уже использовали три крупных города – Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Другие регионы подключались постепенно.

Напомним, что зарегистрироваться на вакцинацию жители любого самоуправления могут через сайт koronastop.lt. Это можно сделать также через Горячую линию в интернете или по телефону 1808.

С сегодняшнего дня во всей стране официально объявлена вакцинация людей в возрасте 45+.

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