С сегодняшнего дня стартовала ежегодная акция «Щука 2021». Это означает, что с 1 февраля до 20 апреля действует запрет на вылов щуки. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды.

Эта ежегодная кампания направлена на обеспечение защиты щуки до нереста и во время него. Запрет на ловлю этой рыбы действует во всех водоемах Литвы и распространяется как на любителей, так и на рыболовный бизнес. Департамент охраны окружающей среды обещает организовать рейды и проводить регулярные проверки. Особенно в темное время суток.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.