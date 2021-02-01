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Стартовала ежегодная акция «Щука 2021»

Автор RUSRADIO LT 24
Стартовала ежегодная акция «Щука 2021»

С сегодняшнего дня стартовала ежегодная акция «Щука 2021». Это означает, что с 1 февраля до 20 апреля действует запрет на вылов щуки.  Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды. 

Эта ежегодная кампания направлена на обеспечение защиты щуки до нереста и во время него. Запрет на ловлю этой рыбы действует во всех водоемах Литвы и распространяется как на любителей, так и на рыболовный бизнес. Департамент охраны окружающей среды обещает организовать рейды и проводить регулярные проверки. Особенно в темное время суток.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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