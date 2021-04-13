Новости Паутина

Стартовали продажи самого дешевого электромобиля

Автор Эвелина Никанорова 31
Стартовали продажи самого дешевого электромобиля

В Европе стартовали продажи самого дешевого электромобиля Freze Nikrob.

Стоимость данного авто составляет 10 тыс. евро. Известно, что электрокар разработали производители бронированных полноприводных автомобилей Dartz совместно с компанией Nikrob.

Представители Dartz уже обратили внимание на большой спрос на электрокар. Причем особой популярностью он пользуется у компаний, деятельность которых связана с каршерингом и доставкой.

Согласно данным источников, Freze Nikrob представляет из себя копию востребованного на китайском рынке электромобиля Wuling Hongguang Mini.

Отметим, что Freze Nikrob получил аккумулятор на 13,8 кВтч, благодаря чему дальность хода достигает 200 км. А вот мощность электродвигателя составляет 13 кВт.

Кроме того, максимальная скорость, которую способен развить самый дешевый электрокар — 100 км/ч.

Источник

Еще больше об автомобилях – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Возвращение Микки Мауса

Автор Эвелина Никанорова
Временно изменится порядок движения в Старом городе

В столице появится новая общественная зона отдыха

Автор RUSRADIO LT
С 14 марта на полгода закрывается железнодорожный переезд в Лентварисе

С 14 марта на полгода закрывается железнодорожный переезд в Лентварисе

Автор Анжелика Орлёнок
Япония

Правящая партия Японии: на собраниях должно быть больше молчаливых женщин

Автор Эвелина Никанорова
Разработчики World of Tanks выбрали Литву

Разработчики World of Tanks выбрали Литву

Автор Эвелина Никанорова
Декларировать доходы можно будет уже с 3 марта

Тем, кто приобрел коммерческую недвижимость, время платить налоги

Автор RUSRADIO LT
Уплаченные взносы = более быстрое получение пособий

Уплаченные взносы = более быстрое получение пособий

Автор RUSRADIO LT
Ledų sangrūdos Neryje_R. Tenio nuotr

В Каунасском районе опасаются угрозы наводнения

Автор RUSRADIO LT
Чикатило

Маньяком Чикатило оказался Дмитрий Нагиев

Автор Эвелина Никанорова