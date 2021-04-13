В Европе стартовали продажи самого дешевого электромобиля Freze Nikrob.

Стоимость данного авто составляет 10 тыс. евро. Известно, что электрокар разработали производители бронированных полноприводных автомобилей Dartz совместно с компанией Nikrob.

Представители Dartz уже обратили внимание на большой спрос на электрокар. Причем особой популярностью он пользуется у компаний, деятельность которых связана с каршерингом и доставкой.

Согласно данным источников, Freze Nikrob представляет из себя копию востребованного на китайском рынке электромобиля Wuling Hongguang Mini.

Отметим, что Freze Nikrob получил аккумулятор на 13,8 кВтч, благодаря чему дальность хода достигает 200 км. А вот мощность электродвигателя составляет 13 кВт.

Кроме того, максимальная скорость, которую способен развить самый дешевый электрокар — 100 км/ч.

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