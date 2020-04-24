Listen to «Стартует акция “Спасибо героям”, посвященная медицинским работникам» on Spreaker.

Стартует общенациональная инициатива „Ačiū herojams“ (“Спасибо героям”), приуроченная ко Дню медицинского работника. Всем, кто хочет сказать большое человеческое спасибо врачам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, следует зайти на страницу aciuherojams.lt и заполнить специально подготовленную для этой акции открытку. Выполнив такое простое действие, каждый может проявить солидарность с медиками и от всего сердца поблагодарить их.