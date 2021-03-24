Стартует пакет субсидий для работающих индивидуально

На следующей неделе стартует новый пакет субсидий для работающих индивидуально. Уже с понедельника самозанятые работники смогут подавать заявки на получение единовременной дополнительной выплаты.

Субсидия напрямую связана с уплаченным в позапрошлом году подоходным налогом. Претендовать на нее могут лица, для которых индивидуальная деятельность является основной, и она была остановлена во время карантина.

При этом годовой налогооблагаемый доход человека в 2019 году не должен превышать 12, а в прошлом году – 36 минимальных зарплат. Это чуть более 21 тыс. евро.

Размер единовременной выплаты составит 100% от суммы уплаченного подоходного налога. Но не менее чем 100 евро, и не более чем 18 минимальных зарплат – это почти 11 тысяч евро.

Сейчас пострадавшие от карантина индивидуальные работники ежемесячно получают по 260 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.