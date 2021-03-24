Covid-19 Бизнес Новости

Стартует пакет субсидий для работающих индивидуально

Автор RUSRADIO LT 50

На следующей неделе стартует новый пакет субсидий для работающих индивидуально. Уже с понедельника самозанятые работники смогут подавать заявки на получение единовременной дополнительной выплаты.

Субсидия напрямую связана с уплаченным в позапрошлом году подоходным налогом. Претендовать на нее могут лица, для которых индивидуальная деятельность является основной, и она была остановлена во время карантина.

При этом годовой налогооблагаемый доход человека в 2019 году не должен превышать 12, а в прошлом году – 36 минимальных зарплат. Это чуть более 21 тыс. евро.

Размер единовременной выплаты составит 100% от суммы уплаченного подоходного налога. Но не менее чем 100 евро, и не более чем 18 минимальных зарплат – это почти 11 тысяч евро.

Сейчас пострадавшие от карантина индивидуальные работники ежемесячно получают по 260 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Tadas Markevičius

Осталась неделя на выбор поставщика электроэнергии. Как найти правильное решение?

Автор Анжелика Орлёнок
Александр Петров сыграет Есенина

Александр Петров сыграет Есенина

Автор Эвелина Никанорова
Группа «Танцы минус»

Группа «Танцы минус» представили альбом

Автор Эвелина Никанорова
В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

Автор Анжелика Орлёнок
112

112 действует теперь в округах Вильнюса и Утяны

Автор RUSRADIO LT
Масочный режим может быть смягчен

Масочный режим может быть смягчен

Автор RUSRADIO LT

Как отвлечь подростка от гаджета и заинтересовать книгой. 5 советов специалиста

Автор RUSRADIO LT
Финская сауна в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Финская сауна в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Автор Эвелина Никанорова
Специалисты призывают всех тех, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее

Вакцины против гриппа по-прежнему доступны

Автор RUSRADIO LT