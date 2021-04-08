Новости Паутина

Старый Volvo продают за 20 млн долларов. У него уникальный номер

Автор Эвелина Никанорова 12
Volvo

За универсал Volvo V70 попросили 20 млн долларов.

Нет, продавец не сошел с ума, все дело в том, что вместе с машиной продается и уникальный регистрационный знак. Он представляет собой первую официальную табличку современного образца.

Номерной знак с надписью New York был оформлен отцом владельца универсала в конце 1970-х годов. Помимо Нью-Йорка внизу таблички размещен слоган Empire State. Он является отсылкой к небоскребу, расположенному на острове Манхэттен.

Отметим, что этот номерной знак является важной частью истории штата и настолько известен, что превратился в образец для местных сувениров.

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