Стас Костюшкин требует с Монеточки почти миллион рублей

Экс-вокалист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал иск на 900 тыс. рублей (около 10 тысяч евро) к певице Монеточке, обвинив ее в плагиате песни «Женщина, я не танцую». Он посчитал, что стилистка и ритм песни «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек.

Как рассказал «Вечерней Москве» менеджер певца Сергей Комиссаров, о претензиях Елизавета Гырдымова (настоящее имя Монеточки) осведомлена. Однако он не уточнил, пытались ли стороны решить конфликт в досудебном порядке.

По данным телеграм-канала Mash, попытка не доводить дело до суда все-таки была, но Гырдымова от нее отказалась. Тогда Костюшкин обратился к юристу Роману Лалаяну и подал иск в суд Екатеринбурга.

Песня «Мама, я не зигую» вышла в 2016 году. На стриминговые сервисы пародийный трек Монеточка не загружала.

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