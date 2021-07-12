Шоубиз

Стас Костюшкин требует с Монеточки почти миллион рублей

Автор Эвелина Никанорова 25
Стас Костюшкин требует с Монеточки почти миллион рублей

Экс-вокалист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин подал иск на 900 тыс. рублей (около 10 тысяч евро) к певице Монеточке, обвинив ее в плагиате песни «Женщина, я не танцую». Он посчитал, что стилистка и ритм песни «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек.

Как рассказал «Вечерней Москве» менеджер певца Сергей Комиссаров, о претензиях Елизавета Гырдымова (настоящее имя Монеточки) осведомлена. Однако он не уточнил, пытались ли стороны решить конфликт в досудебном порядке.

По данным телеграм-канала Mash, попытка не доводить дело до суда все-таки была, но Гырдымова от нее отказалась. Тогда Костюшкин обратился к юристу Роману Лалаяну и подал иск в суд Екатеринбурга.

Песня «Мама, я не зигую» вышла в 2016 году. На стриминговые сервисы пародийный трек Монеточка не загружала.

Источник

Еще больше о шоубизе – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Наташа Королева выпустила клип «‎Гори Гори»

Наташа Королева выпустила клип «‎Гори Гори»

Автор Эвелина Никанорова
Тейлор Свифт: сама себе парикмахер

Тейлор Свифт: сама себе парикмахер

Автор RUSRADIO LT
12 04 580x460

Руперт Гринт: «Привет, Instagram…»

Автор Эвелина Никанорова
Рэпер Леван Горозия (L&#8217;One) стал трижды отцом

Рэпер Леван Горозия (L’One) стал трижды отцом

Автор Эвелина Никанорова
Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Автор Эвелина Никанорова
Эллен Дедженерес закрывает свое ток-шоу после 17 лет в эфире

Эллен Дедженерес закрывает свое ток-шоу после 17 лет в эфире

Автор Эвелина Никанорова
Snimok Jekrana 2020 10 20 V 22.22.59 580x383

Сергей Шнуров отметил бумажную свадьбу

Автор Эвелина Никанорова
Киркоров 10-й раз едет на Евровидение

Киркоров 10-й раз едет на Евровидение

Автор Эвелина Никанорова
Егор Крид стал наставником телешоу «Голос. Дети»

Егор Крид стал наставником телешоу «Голос. Дети»

Автор Эвелина Никанорова