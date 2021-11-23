Стас Михайлов и Таисия Повалий перезагрузили свой дуэт

Стас Михайлов и Таисия Повалий представили клип на композицию «Что с тобой? Как же я?» Стихи к этой песне написал Михаил Гуцериев, музыку — Виктория Кохана, а режиссёром нового видео выступил Сергей Ткаченко.
«Стильная локация, красивые артисты, прекрасная песня — всё сочетается в этом клипе, — рассказывает о работе Стас Михайлов. — С одной стороны, он простой, без художественной нагрузки и при этом его приятно смотреть, уделяя больше внимания песне. Ведь она посвящена самому главному чувству людей друг к другу — любви, без которой жить невозможно!»
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