Стас Михайлов и Таисия Повалий перезагрузили свой дуэт

«Стильная локация, красивые артисты, прекрасная песня — всё сочетается в этом клипе, — рассказывает о работе Стас Михайлов. — С одной стороны, он простой, без художественной нагрузки и при этом его приятно смотреть, уделяя больше внимания песне. Ведь она посвящена самому главному чувству людей друг к другу — любви, без которой жить невозможно!»