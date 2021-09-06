Музыкальная новинка

Стас Михайлов и Таисия Повалий спели вместе спустя 11 лет

Автор Эвелина Никанорова
Стас Михайлов и Таисия Повалий спели вместе спустя 11 лет

Стас Михайлов и Таисия Повалий представили совсемтый трек «Что с тобой? Как же я?».

«Я всегда хочу, чтобы получился не просто «проект», что-то модное, а песня, которая тронет сердца и души людей и будет жить. Это было нашей основной задачей. Мы с Таисией Повалий сделали её на одном дыхании. Могу с уверенностью сказать, что композиция «Что с тобой? Как же я?» состоялась. Стихи Михаила Сафарбековича и музыка Виктории Кохана просто потрясают», — поделился Стас Михайлов.

Отметим, что первую совместную песню артисты выпустили еще 2011 году. Тогда поклонникам очень понравилась композиция «Отпусти».  С тех пор многие ждали новой совместной работы, однако Стас и Таисия признавались, что просто не могут найти ту особенную песню, которая также сможет покорить сердца многих.

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