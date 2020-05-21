Listen to «Статистические данные о COVID-19 можно найти на виртуальной карте Литвы» on Spreaker.

Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистическими данными о COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения. Там анализируется ситуация с коронавирусом в разных самоуправлениях, представлены пол и возрастные группы зараженных, а также общие данные и суточные изменения. По сообщению министерства, новый виртуальный инструмент создан для более удобного информирования общественности. Данные для карты предоставляет Национальный центр общественного здоровья, они обновляются один раз в сутки.

Согласно последним данным, больше всего случаев инфицирования отмечено в Вильнюсе, Клайпеде, в Вильнюсском районе и в Каунасе. Не зафиксировано заболеваний в Зарасайском и Пакруойском районах, а также в Бирштонасе.

Что же касается ситуации в мире, то ВОЗ зафиксировала печальный антирекорд. На данным момент число зараженных коронавирусом приблизилось к 5 миллионам.