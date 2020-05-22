Статистика финансовых преступлений и данных о контрабанде сигарет

Каунасское управление Службы расследования финансовых преступлений провело 17 обысков в Мариямпольском округе и в Шяуляй. Подозреваемых — 16 человек. По данным следствия, представители компании по предоставлению услуг логистики и продаже автомобилей, находящейся в Вилкавишкисе, за последний год, возможно, не уплатили налогов на сумму 300 тысяч евро.

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А Таможенная служба задержала двух человек из каунасского территориального подразделения по подозрению в контрабанде и злоупотреблениях на границе с Калининградской областью. В этом году Таможенная служба уже конфисковала почти 7,5 млн пачек контрабандных сигарет. Между тем, за весь прошлый год задержано около 8,2 млн пачек нелегальных табачных изделий.