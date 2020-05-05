Listen to «Статистика коронавируса на сегодняшний день» on Spreaker.

Согласно новым данным, представленным Министерством здравоохранения, коронавирус был диагностирован у четырех человек. Всего с начала эпидемии подтверждено 1423 случая. Выздоровели 678, умерли 47 человек. Последний, 47-й случай, — одна из пациенток заведения паллиативной помощи в Картяне Кретингского района, где на прошлой неделе был выявлен очаг заражения.

Помимо этого, сообщается, что в реабилитационном центре Pušyno kelias было установлено еще два случая заражения. Таким образом, на сегодняшний день в Центре заражены шесть пациентов и два работника.

Напоминаем также, что в качестве превентивной меры было решено проверить работников торговли и провизоров. На коронавирус проверяют и всех пациентов, поступающих в больницы, вне зависимости от причины госпитализации.