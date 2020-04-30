Listen to «Статистика коронавируса на текущий момент» on Spreaker.

Представлены новые данные по ситуации с коронавирусом в стране. Новых случаев заражения — 10, всего в стране заразились 1385 человек. Болеют — 751, умерли — 45, выздоровели — 589.

Сложной остается ситуация в городе Картяна Кретингского района, где выявлен очаг коронавируса в католической больнице паллиативной медицинской помощи. Обсуждается вопрос о возможности закрыть город на ближайшие дни и провести проверку всех его жителей.

В то же время, подчеркивается, что в городе Укмерге, где несколько недель назад по причине массового заражения власти были вынуждены закрыть больницу, жизнь возвращается в нормальное русло. Люди выздоравливают, а за последние дни не было ни одного случая заражения. Аналогичная ситуация — в Неменчине, где люди проявили понимание и сознательность, и ситуация нормализовалась.