Статистика коронавируса

Июнь 12, 2020 16:11

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За сутки в стране выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Национальный центр общественного здоровья сообщает о 75 смертях от коронавируса. Все еще болеют более 270 человек, уже здоровы —  более 1400. 

Напоминаем, что вчера было  зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель за последний месяц. 6 из них связаны с очагом в клинике Сантарос, три — с праздником в Кернаве, два случая —  ввозные из Польши, еще один связан с Вильнюсской клинической больницей. Беспокойство у специалистов вызывает то, что один из инфицированных работников клиники Santaros посещал спортклуб. 

Помимо этого сообщается, что пока не идет речь о закрытии Кернаве на карантин, как это было в свое время в Неменчине.

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