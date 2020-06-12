Listen to «Статистика коронавируса» on Spreaker.

За сутки в стране выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Национальный центр общественного здоровья сообщает о 75 смертях от коронавируса. Все еще болеют более 270 человек, уже здоровы — более 1400.

Напоминаем, что вчера было зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель за последний месяц. 6 из них связаны с очагом в клинике Сантарос, три — с праздником в Кернаве, два случая — ввозные из Польши, еще один связан с Вильнюсской клинической больницей. Беспокойство у специалистов вызывает то, что один из инфицированных работников клиники Santaros посещал спортклуб.

Помимо этого сообщается, что пока не идет речь о закрытии Кернаве на карантин, как это было в свое время в Неменчине.