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Статистика зимних пожаров: как избежать их в будущем?

Автор RUSRADIO LT 24
Статистика зимних пожаров: как избежать их в будущем?

Январские холода для некоторых обернулись большими убытками и болезненным опытом.

По сообщению Департамента противопожарной безопасности, в первые месяцы этого года пожарным пришлось выезжать на тушение пожаров на 18% чаще, чем год назад. 

Пожарные говорят, что большинство этих бедствий было вызвано неправильной установкой и эксплуатацией печей, каминов и дымоходов.

При этом страховщики отмечают, что во время таких пожаров люди терпят убытки в десятки тысяч евро. Зачастую – по причине собственной халатности.

Поэтому даже после окончания холодного времени года важно проанализировать случаи пожаров и узнать, как их предотвратить в будущем.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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