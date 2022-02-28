В Литве возобновила свою работу инициатива отряда Pelėdos Союза стрелков Литвы Stiprūs kartu, «Сильны вместе». В эфире нашей радиостанции на вопросы Эрнеста Алесина ответил представитель этой организации Эдмундас Якилайтис.

Listen to “Stiprūs kartu – для жителей Украины и тех, кто готов оказать им помощь” on Spreaker.

По словам Эдмундаса Якилайтиса, организация уже подготовилась к приему беженцев. А первые 100 семей уже поселились в Литве – в домах и квартирах людей, которые благородно предоставили возможность людям спастись от войны.

Сайт Stiprūs kartu работает на четырех языках – кроме литовского, это украинский «Сильнi разом», русский «Сильны вместе», английский Strong together. На нем можно зарегистрировать свободную квартиру или дом. Здесь могут также зарегистрироваться одинокие люди, которые живут в большом доме или квартире. Бывает, что маленькая семья живет в доме, где есть свободные комнаты – такие люди тоже могут принять семьи из Украины.

На данный момент, по словам Эдмундаса Якилайтиса, на сайте зарегистрировано уже около 5000 квартир. Значит, Stiprūs kartu готовы принять около 20 тысяч беженцев.

Есть и другой способ помощи. На сайте можно регистрировать автомобили. Это делается в том случае, если, например, у человека есть микроавтобус (или даже обычный легковой автомобиль), на котором можно перевозить людей. В Алитусе люди из Украины получают временную регистрацию и статус беженца. А дальше им нужно добираться до разных уголков Литвы. Регистрироваться на сайте приглашают и людей, которые могли бы помочь доставить беженцев от украинско-польской границы.

Что важно знать тем, чьи родственники живут в Украине

На сайте Stiprus kartu, или «Сильны вместе», есть вся информация, которая нужна беженцам. И не только им, но и тем, кто сейчас находится в метро или бомбоубежищах. Кто только собирается бежать от войны. По словам Эдмундаса Якилайтиса, женщины и дети могут зарегистрироваться на сайте, и даже находясь в Украине, они получат адрес, по которому их уже ждут в своей квартире литовцы. Как говорит Якилайтис, такой момент работает и как некоторая психологическая помощь. Потому что если даже человек еще не доехал до границы, он уже заранее знает, где будет жить в Литве. А это для людей очень важно.