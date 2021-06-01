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Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Автор Эвелина Никанорова 27
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Американский писатель Стивен Кинг, известный по произведениям в жанрах хоррор, триллер и фэнтези, в интервью автору портала Dread Central назвал картину «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project) самым страшным фильмом ужасов.

«Когда я увидел этот фильм в первый раз, я был в больнице под обезболивающими. Мой сын принес кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». В середине фильма я сказал: «Выключите! Это слишком жутко», — рассказал Кинг.

Премьера картины «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» состоялась в 1999 году. В ленте рассказывается о группе студентов, которые приезжают в город Беркитсвиль для съемок документалки о ведьме из Блэр. Фильм с бюджетом $60 тысяч собрал более $248 миллионов.

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