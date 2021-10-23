Это субботний выпуск новостей «Актуальная Европа». Все самое важное и интересное за неделю: стоимость газа, искусственный интеллект и локдаун в Латвии.

С 21 по 22 октября в Брюсселе проходила встреча лидеров стран ЕС. Главной темой саммита стал неуклонный рост мировых цен на энергоносители.

Многие члены Евросоюза призывают к экстренным мерам в союзном масштабе. В особенности – с приближением холодов. Так, страны Средиземноморья выступают за совместную закупку природного газа. По аналогии с тем, как Еврокомиссия приобретала вакцины против коронавируса от имени всех государств ЕС.

С другой стороны, Германия и Нидерланды предпочитают, чтобы топливные рынки урегулировали сами себя, и рассчитывают, что кризис закончится к весне.

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Соседняя Латвия в связи с перегруженностью своих больниц пациентами с коронавирусом обратилась с просьбой о помощи в Агентство гражданской обороны Евросоюза.

Для начала Латвия просит у ЕС «технической поддержки». А именно — специальное медицинское оборудование для коек, аппараты искусственной вентиляции легких и даже сами кровати.

В то же время власти Латвии предупреждают, что в случае ухудшения ситуации латвийских пациентов, возможно, придется вывозить за границу и привлекать к их лечению иностранных врачей.

«К концу этого месяца количество госпитализированных неизбежно превысит 2000. Критический предел наших возможностей составляет 1500», — заявил министр здравоохранения Латвии.

Напоминаем, что в соседней Латвии введён жесткий локдаун до середины ноября. Однако если он не сработает, Латвии придется просить помощи для перевода пациентов в соседние страны.

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Готовится к принятию европейский закон об искусственном интеллекте. Министры телекоммуникаций ЕС уже неоднократно обсуждали возможность применения искусственного интеллекта (ИИ) и определили основные направления совместной работы на ближайшие годы.

Однако внедрение ИИ в нашу жизнь несет не только преимущества, но и определенные риски.

Важнейшее преимущество он даёт здравоохранению. Например, технология распознавания лиц с помощью ИИ используется для выявления таких заболеваний, как деменция. Искусственный интеллект способен улавливать патологии, невидимые для человеческого глаза.

Риск же заключается в том, что система распознавания лиц, разработанная для медицинских целей, может быть использована правоохранительными органами без надлежащего надзора. Дело в том, что на сегодняшний день нет достаточно четких законов, ограничивающих вторжение в частную жизнь.

Выпуск новостей подготовлен при содействии представительства Еврокомиссии в Литве