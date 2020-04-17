Стоимость услуг стоматологов после карантина может вырасти

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Председатель совета Литовской палаты стоматологов Альвидас Шейкус сказал, что условия работы и предоставление услуг после эпидемии коронавируса изменятся, что скажется на стоимости услуг стоматологов. Об этом пишет портал LRT.LT.

По словам А. Шейкуса, непосредственно цены на услуги вырасти не должны, поскольку после карантина увеличится конкуренция между врачами. Однако в окончательную стоимость войдёт использование дополнительных средств защиты. По оценке Шейкуса, когда врачам разрешат работать после карантина, их придётся регулярно проверять, поскольку они могут стать лёгкой жертвой и одновременно распространителями коронавируса. По данным правительства Литвы, услуги стоматологов станут доступны только после окончания карантина.