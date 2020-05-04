Стоит ли этим летом отдыхать в Литве?

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что в этом году не стоит планировать отпуск за границей.

«Я планирую отдыхать в Литве. Призываю делать так всех людей, пусть наша страна процветает», – сказал президент.

Однако руководитель Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене настроена не так оптимистично и считает, что места для всех в Литве не хватит. Но, несмотря на это, она призвала помочь сохранить местный туризм.

«Я призываю всех, кто не может уехать за пределы страны, особенно людей из группы риска, отдыхать в Литве и помочь сохранить местный туризм», – сказала Гавялене в передаче портала Delfi.

Глава интернет-портала pamatyklietuvoje.lt Арвидас Дотас рассказал, что у них на карте собрано большое количество информации о туристических маршрутах по Литве.

«На нашей карте 4000 мест, люди могут их найти. Кроме того, мы предоставляем информацию о заведениях общепита, гостиницах. Вся информация собрана на одном сайте, на удобной карте», – рассказал он.

С учетом нынешней ситуации специалисты рекомендуют пользоваться виртуальными возможностями и готовиться к поездкам заранее. Вникнуть в то, что хочется увидеть, углубиться в историю объектов, подготовиться к будущим поездкам на тот период, когда карантин завершится. Также специалисты рекомендуют выбирать менее людные места — те, куда люди не едут массово.

Пока о намерении принять первых отдыхающих объявила Паланга, которая начнет принимать гостей курорта с 11 мая.

Плохая новость — метеорологи не могут сказать, каким будет это лето, поскольку зима была слишком теплой, а весна — обычной. Как отмечается, чаще всего самая высокая температура в Литве наблюдается в двадцатых числах июля и первых числах августа.

Между тем, латвийская авиакомпания Air Baltic сообщила, что с 13 мая возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу.

«Планируется \предложить пассажирам один перелет в день», – сообщает BNS.

На минувшей неделе правительство разрешило возобновить с 10 мая пассажирские рейсы — прежде всего, во Франкфурт, в Германии, куда планирует летать авиакомпания Lufthansa.

Компания Lietuvos oro uostai сообщила BNS, что с середины мая рейсы также планируют возобновить Wizz Air, «Белавия», LOT, Brussels Airlines, Ukraine International и SAS.