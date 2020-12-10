Новости Самоуправления

Столица готова оказывать помощь семьям белорусов

Автор RUSRADIO LT 10

Для детей белорусов, обосновавшихся с семьями в Вильнюсе, намечено обеспечить дошкольное воспитание.

Горсовет уже принял решение об аренде сроком на 5 лет помещений, необходимых для организации учебно-воспитательного процесса детей белорусов. Самоуправление готово оплатить коммунальные расходы на содержание помещений, обустройство игровых площадок, покупку мебели.

Из-за политического кризиса на Родине в Вильнюс намерены переместиться несколько десятков белорусских предприятий – возможно, вместе с работниками и их семьями. Планируется, что на первом этапе в Вильнюсе потребуется около 200 мест в детских садах, а в будущем потребность может возрасти до 500 мест. 

Кроме того, Go Vilnius старается обеспечить для переселенцев возможность получать из одного источника всю актуальную информацию, связанную с переездом в Вильнюс.

Для этого создан специальный портал на русском языке, где можно найти советы по всем вопросам – от получения визы до поиска детского сада или жилья. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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