Новости Самоуправления

Столица наметила планы на наступивший год

Автор RUSRADIO LT 24
Столица наметила планы на наступивший год

Столичное самоуправление наметило планы на этот год по строительству и обновлению.

По словам директора администрации Повиласа Подерскиса, среди главных проектов этого года – гимназия Tolminkiemio, которая появится в Пилайте. По проекту предполагается, что территория будет приспособлена для велосипедистов. Идея в том, чтобы на велосипедах можно было передвигаться даже при холодной погоде. 40 процентов территории будут занимать зоны отдыха. 

Среди проектов озвучены также и работы в медицинских учреждениях. В частности, – расширение Антакальнисской клинической больницы. Здесь появятся десять операционных, реанимация, а также новые отделения. Директор администрации упомянул и о планах создать дополнительный инфекционный корпус.

Кроме того, планируется возобновить реконструкцию Лаздинайского бассейна, организовать создание Жирмунайского манежа.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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