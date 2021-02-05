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Столица определилась с порядком вакцинации

Автор RUSRADIO LT 36

Столица Литвы окончательно определилась с порядком вакцинации. Следующие на очереди, после медработников, – сотрудники сферы образования и люди старшего возраста, начиная с самых возрастных.

Предполагается, что активная вакцинация начнется с 9 февраля.

В настоящее время в Вильнюсе проживает 104600 человек старше 65 лет. Им будут звонить по телефону и приглашать на вакцинацию. Пожилых людей не будут прививать вакциной Astra Zeneca, так как она неэффективна для старшей возрастной группы.

Планируется, что некоторые пожилые люди могут быть приглашены на вакцинацию параллельно с работниками образования.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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