Столица приведет в порядок территорию возле Дворца спорта

Вильнюсское самоуправление подпишет договор с Имущественным банком о приведении в порядок территории возле Дворца спорта. За это проголосовал Городской совет. Территория, на которой находилось старое еврейское кладбище, является охраняемой культурной ценностью. Частью ее управляет банк, частью – мэрия.

Самоуправление намерено обновить лестницы, дорожки, газоны, установить элементы малой архитектуры. Все работы согласованы с Еврейской общиной и Европейским комитетом по сохранению еврейских захоронений.