Covid-19 Новости Образование

Столица выбрала еще три школы, в которые вернутся начальные классы

Автор RUSRADIO LT 34

Вильнюсский муниципалитет выбрал еще три школы, в которые дети младших классов должны вернуться за парты. Конечно же – при условии еженедельного тестирования на коронавирус. 

Это Балтупяйская прогимназия, прогимназия им Й. Басанавичюса и начальная школа «Витурис».  Главный критерий, по которому выбирали школы для контактного обучения, — наличие в школе медицинских специалистов.

Возвращение к контактному обучению будет проходить добровольно, и только с согласия родителей.

Напоминаем, что две недели назад столичная мэрия запустила пилотный вариант контактного обучения в прогимназии им. Гедиминаса. За две недели обучения никто из учеников и учителей не заразился.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

«Я – голос ваш»

Трибьют-альбом в память об Анне Ахматовой

Автор Эвелина Никанорова
112

День номера Службы спасения 112

Автор RUSRADIO LT
С 14 марта на полгода закрывается железнодорожный переезд в Лентварисе

С 14 марта на полгода закрывается железнодорожный переезд в Лентварисе

Автор Анжелика Орлёнок
Призывники

Сегодня составят списки призывников на этот год

Автор RUSRADIO LT
Инспекция по труду будет штрафовать работодателей

Инспекция по труду будет штрафовать работодателей

Автор RUSRADIO LT
Психологи советуют смириться с положением и не забыть нарядить елку

Психологи советуют смириться с положением и не забыть нарядить елку

Автор RUSRADIO LT
Что надо делать, услышав сигнал о радиационном происшествии

Что надо делать, услышав сигнал о радиационном происшествии

Автор Эрнест Алесин
В Вильнюсе появится первая научная лаборатория молекулярной биологии мирового уровня

В Вильнюсе появится первая научная лаборатория молекулярной биологии мирового уровня

Автор Анжелика Орлёнок
Подсчет размера доплат за лекарственные средства отложен до осени

Правительство отложило подсчет размера доплат за лекарственные средства

Автор Анжелика Орлёнок