Столица выбрала еще три школы, в которые вернутся начальные классы

Вильнюсский муниципалитет выбрал еще три школы, в которые дети младших классов должны вернуться за парты. Конечно же – при условии еженедельного тестирования на коронавирус.

Это Балтупяйская прогимназия, прогимназия им Й. Басанавичюса и начальная школа «Витурис». Главный критерий, по которому выбирали школы для контактного обучения, — наличие в школе медицинских специалистов.

Возвращение к контактному обучению будет проходить добровольно, и только с согласия родителей.

Напоминаем, что две недели назад столичная мэрия запустила пилотный вариант контактного обучения в прогимназии им. Гедиминаса. За две недели обучения никто из учеников и учителей не заразился.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.