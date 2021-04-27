Столице перераспределяются вакцины из других городов

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом занятости коек для ковид-пациентов в больницах Вильнюсу перераспределяется часть вакцин, которые предназначались ряду других городов.

Минздрав решил передать столичным центрам вакцинации почти половину – примерно 20 тыс. дополнительных доз. В целом Вильнюс получит более 46,5 тыс. доз вакцины. Между тем муниципалитеты нескольких городов в связи с этим были вынуждены отозвать часть запланированных прививаний. К примеру, власти Шяуляй сообщают, что в ближайшие два дня не смогут вакцинировать примерно 600 уже зарегистрированных лиц. А Клайпеде пришлось отменить акцию по вакцинации работников сферы торговли.

«Вакцины были перераспределены, потому что ситуация в Вильнюсе сейчас крайне тяжелая, исключительно тяжелая», – сказал во вторник в эфире Радио LRT А. Дулькис.

Напомним, что зарегистрироваться на вакцинацию в столице можно на странице vakcina.vilnius.lt.

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