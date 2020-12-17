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Столичная клиника Santaros ищет добровольцев

Автор RUSRADIO LT 38
Столичная клиника Santaros ищет добровольцев

Столичная клиника Santaros ищет добровольцев, как с медицинским образованием, так и без него.

Волонтерам с медицинским образованием пришлось бы сопровождать пациентов из отделения в отделение, на исследования и процедуры. Кроме того, они должны будут носить в лабораторию тесты, передавать больным посылки. В том числе и в ковид отделениях.

Ситуация в больнице остается напряженной – растет и число пациентов, и болеющих медработников. Добровольцев не имеющих медицинского образования просят обращаться в Красный Крест. А волонтеров, у которых есть медицинское образование – прямо в клинику Santoros.

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