Столичная клиника Santaros ищет добровольцев, как с медицинским образованием, так и без него.

Волонтерам с медицинским образованием пришлось бы сопровождать пациентов из отделения в отделение, на исследования и процедуры. Кроме того, они должны будут носить в лабораторию тесты, передавать больным посылки. В том числе и в ковид отделениях.

Ситуация в больнице остается напряженной – растет и число пациентов, и болеющих медработников. Добровольцев не имеющих медицинского образования просят обращаться в Красный Крест. А волонтеров, у которых есть медицинское образование – прямо в клинику Santoros.

Источник