Столичная мэрия представила “Вильнюсский план 4 х 3”

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Сегодня мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс представил подробный план для столицы, который поможет городу и его жителям в это сложное время. Программа действий, представленная столичной мэрией, называется “Вильнюсский план 4 х 3”. Он состоит из трех основных этапов и четырех областей.

Этапы программы таковы:

Налоговые и административные льготы, которые были озвучены еще в конце марта, а теперь конкретизированы и систематизированы. Сюда же входят правила предоставления услуг общепита и многое другое. Точный план действий на административном уровне. Обращения к правительству, просьбы и рекомендации Вильнюсской мэрии.

Четыре области применения пакета:

Человек 2. Бизнес 3. Культура 4. Жизнь столицы после кризиса.

Особое внимание в представленном плане уделено культуре, так как именно эта область жизни города пострадала наиболее сильно. Помимо этого, как подчеркнул Ремигиюс Шимашюс, от выживаемости культурной отрасли зависит и дальнейшая жизнеспособность и привлекательность всего города.

Подробнее с “Вильнюсским планом 4 х 3” можно ознакомиться на сайте vilnius.lt.