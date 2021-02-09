Столичное предприятие Grinda: условия движения остаются сложными

Столичное предприятие Grinda сообщает, что условия движения в городе остаются сложными. Всему виной – продолжительные снегопады.

Только что очищенные улицы за считанные минуты снова покрываются рыхлым снегом. В таких условиях не приходится ожидать качественной уборки. Но мы не сдаемся, – пишет предприятие на своей странице в фейсбуке. Вильнюс постоянно чистят и присыпают. Особое внимание уделено дорогам, по которым курсирует общественный транспорт.

🔴 Тем не менее, если есть такая возможность, лучше оставаться дома.

🔴 Если выехать все-таки придется, планируйте маршрут с большим запасом времени.