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Столичное предприятие Grinda: условия движения остаются сложными

Автор RUSRADIO LT 18

Столичное предприятие Grinda сообщает, что условия движения в городе остаются сложными. Всему виной – продолжительные снегопады.

Только что очищенные улицы за считанные минуты снова покрываются рыхлым снегом. В таких условиях не приходится ожидать качественной уборки. Но мы не сдаемся, – пишет предприятие на своей странице в фейсбуке. Вильнюс постоянно чистят и присыпают. Особое внимание уделено дорогам, по которым курсирует общественный транспорт. 

🔴 Тем не менее, если есть такая возможность, лучше оставаться дома. 

🔴 Если выехать все-таки придется, планируйте маршрут с большим запасом времени.

 

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