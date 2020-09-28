Listen to «Столичное самоуправление — о том, как правильно утилизировать “зеленые отходы”» on Spreaker.

С приходом осени традиционно растут объемы отходов в контейнерах по сбору мусора. Предприятие Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA), которое занимается этими вопросами, замечает, что не удивляется такой “сезонности”. С завершением дачного сезона многие люди приводят в порядок огороды, сады, цветники, собирают урожай. Естественно, что засохшая зелень, опавшие листья, остатки неиспользованных осенних продуктов и создают огромное количество отходов. По данным VASA, за сезон в Вильнюсе накапливается около 200 тыс. кубометров таких “зеленых отходов” — ими можно было бы заполнить около 80 олимпийских плавательных бассейнов. Специалисты компании VASA отмечают, что в последнее время выросло количество людей, которые ответственно подходят к сортировке и утилизации отходов. И, конечно же, в этом больше всего преуспели жители собственных домов и коттеджей — но есть и образцовые многоквартирные дома, администраторы которых заботятся о правильной сортировке мусора. Однако, к сожалению, по-прежнему можно увидеть горы зелени, веток, листьев, фруктов и овощей на окраинах садовых поселков, ставших жилыми районами, и во дворах городских многоквартирных домов.

Как правильно обращаться с такими отходами и как их утилизировать?

Прежде всего, следует знать, что именно относится к “зеленым отходам”. Люди — обычно по незнанию — часто выбрасывают биоразлагаемые отходы вместе со смешанными, либо оставляют их на площадках для сбора отходов. На самом деле, “зеленые отходы” включают в себя пищевые отходы неживотного происхождения, а также продукты сада, огорода, парков и т.д. Объединяет всех их то, что такие отходы подходят для компостирования — т.е. — не путать с общественным транспортом — для произведения компоста. Зеленые отходы нельзя выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами, сжигать на участках, вывозить на свалки. Иначе возникает опасность пожаров, да и просто антисанитария и дискомфорт из-за неприятных запахов. К слову, за загрязнение окружающей среды, например сжигание зеленых отходов, положен штраф до 200 евро. За зеленые отходы, оставленные на площадках для коммунальных отходов, взимается штраф до 140 евро (за повторные нарушения — до 600 евро).

Итак, владельцы индивидуальных домов должны отделить биоразлагаемые отходы от остальных и по возможности — компостировать их на своем участке. Дело в том, что это самый естественный и удачный способ утилизации отходов. Кроме того, есть от него и прямая выгода — через какое-то время можно будет отказаться от покупки удобрений и выращивать экологические продукты.

Если же возможности компостировать “зеленые отходы” нет, надо обращаться в компании, которые предоставляют услуги по вывозу мусора. Для жителей столицы это Ecoservice, Juknevičiaus kompostas, VSA Vilnius и др.