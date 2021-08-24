Столичное самоуправление приглашает на вакцинацию

Уже на следующей неделе ученики вернутся за парты. На фоне этого события столичное самоуправление призывает привиться родителей и их детей старше 12 лет. Необходимо отметить, что темпы вакцинации в столице заметно выросли в последнее время. В настоящий момент в столице привито почти 40% детей в возрасте от 12 до 15 лет и более 70% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Отметим, что большую роль в возросших темпах вакцинации сыграли вакцинационные микроавтобусы. Узнать их график можно на странице vakcina.vilnius.lt. На этой неделе микроавтобусы посетят Антакальнис, Жирмунай, Шешкине, Вилкпеде и другие микрорайоны столицы. Все желающие получить прививку смогут это сделать без предварительной регистрации. С собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность.

Также напомним, что мобильные команды постоянно совершают выезды в компании, где собирается 50 и более сотрудников, желающих привиться. Помимо этого получить прививку можно в центре вакцинации Litexpo и на пл. Лукишкю. На пл. Лукишкю можно привиться в любой день недели: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, по воскресеньям – с 10:00 до 15:00. В свою очередь, в центре вакцинации Litexpo получить прививку без предварительной регистрации можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. На выходных центр работать не будет. Желающие зарегистрироваться на вакцинацию могут это сделать на странице vakcina.vilnius.lt.

Помимо всего прочего привиться можно ещё в одном месте – рядом с ареной Siemens, по адресу ул. Gerulaičio 1. Там жителей ожидают с 15:00 до 20:00 по рабочим дням и с 09:00 до 14:00 по выходным. Отметим, что там получить прививку от коронавируса можно, не вылезая из автомобиля. Это очень удобно тем, кто не хочет ждать в очереди, а также людям с ограниченными возможностями. В этом пункте также можно привиться без предварительной регистрации, с собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность.