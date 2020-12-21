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Столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать реже

Автор RUSRADIO LT 34

По примеру Литовских железных дорог столичный общественный транспорт также будет курсировать таким образом, чтобы обеспечить только обязательное передвижение по городу.

Часть маршрутов снята, автобусы и троллейбусы будут курсировать реже.

“Встречайте праздники дома, откажитесь от всех необязательных поездок, выходите только в случае необходимости!”

Таким образом город посылает своим жителям ясное послание.

Более подробную информацию можно найти на странице stops.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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