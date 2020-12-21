Столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать реже

По примеру Литовских железных дорог столичный общественный транспорт также будет курсировать таким образом, чтобы обеспечить только обязательное передвижение по городу.

Часть маршрутов снята, автобусы и троллейбусы будут курсировать реже.

“Встречайте праздники дома, откажитесь от всех необязательных поездок, выходите только в случае необходимости!” Таким образом город посылает своим жителям ясное послание.

Более подробную информацию можно найти на странице stops.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.