Столичные библиотеки доставляют книги прямо на дом

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Жители Вильнюса во время карантина заказывают из библиотек по 300 книг в день.

Предложенную библиотеками новую услугу доставки книг на дом особенно полюбили сеньоры.

Читатель может заказывать книги раз в неделю — по понедельникам — в электронном каталоге или по телефону.

В течение следующих дней недели работники библиотеки развозят книги читателям и передают их бесконтактным способом — оставляют у дверей. После завершения карантина все книги необходимо будет вернуть в те библиотеки, из которых они доставлены.