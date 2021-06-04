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Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Автор Евгений Русаков 15
Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Купальный сезон уже начался, и всё больше жителей и гостей столицы выбираются на столичные пляжи. В связи с этим самоуправление Вильнюса напоминает, что на пляжах можно не только наслаждаться солнечными ваннами, но и проводить время более активно. Тем более что там всё для этого есть.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, пляж – это то место, которое летом посещают все. И тем жителям, которые редко занимаются спортом возле дома, мэрия рекомендует использовать время для отдыха на пляже более активно. В частности, вильнюсские пляжи – это заманчивое место для любителей пляжного волейбола.

На Жирмунайском пляже, который получил в этом году престижный «Голубой флаг», для отдыхающих оборудована площадка для игры в пляжный волейбол. Также там есть баскетбольная площадка и небольшая площадка с тренажёрами. Помимо этого там есть и детская площадка.

Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Жирмунайский пляж

Пляж возле Зелёных озёр, также получивший в этом году «Голубой флаг», тоже может похвалиться наличием двух площадок для пляжного волейбола, асфальтированной баскетбольной площадкой и тренажёрным залом на улице. Чуть подальше от воды также есть детская площадка.

Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Пляж возле Зелёных озёр

На менее популярном пляже возле озера Салоте также есть две волейбольные площадки и площадка для детей.

Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Пляж возле озера Салоте

А первый Валакампяйский пляж уже давно стал настоящим раем для любителей активного отдыха. Отдыхающие найдут там целых шесть площадок для пляжного волейбола, асфальтированную баскетбольную площадку и поле для мини-футбола. Не забыты и дети – для них на пляже оборудованы горки, качели, песочницы и многое другое.

Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Первый Валакампяйский пляж

Необходимо отметить, что компания Grinda, присматривающая за пляжами, очень ответственно относится к своей работе, уделяя качеству пляжей огромное внимание. Именно по этой причине два столичных пляжа – Жирмунайский и возле Зелёных озёр – получили престижный «Голубой флаг». К слову, эти два пляжа являются единственными в Литве пляжами возле пресноводных озёр, получившими столь высокую оценку.

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