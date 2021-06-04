Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Купальный сезон уже начался, и всё больше жителей и гостей столицы выбираются на столичные пляжи. В связи с этим самоуправление Вильнюса напоминает, что на пляжах можно не только наслаждаться солнечными ваннами, но и проводить время более активно. Тем более что там всё для этого есть.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, пляж – это то место, которое летом посещают все. И тем жителям, которые редко занимаются спортом возле дома, мэрия рекомендует использовать время для отдыха на пляже более активно. В частности, вильнюсские пляжи – это заманчивое место для любителей пляжного волейбола.

На Жирмунайском пляже, который получил в этом году престижный «Голубой флаг», для отдыхающих оборудована площадка для игры в пляжный волейбол. Также там есть баскетбольная площадка и небольшая площадка с тренажёрами. Помимо этого там есть и детская площадка.

Пляж возле Зелёных озёр, также получивший в этом году «Голубой флаг», тоже может похвалиться наличием двух площадок для пляжного волейбола, асфальтированной баскетбольной площадкой и тренажёрным залом на улице. Чуть подальше от воды также есть детская площадка.

На менее популярном пляже возле озера Салоте также есть две волейбольные площадки и площадка для детей.

А первый Валакампяйский пляж уже давно стал настоящим раем для любителей активного отдыха. Отдыхающие найдут там целых шесть площадок для пляжного волейбола, асфальтированную баскетбольную площадку и поле для мини-футбола. Не забыты и дети – для них на пляже оборудованы горки, качели, песочницы и многое другое.

Необходимо отметить, что компания Grinda, присматривающая за пляжами, очень ответственно относится к своей работе, уделяя качеству пляжей огромное внимание. Именно по этой причине два столичных пляжа – Жирмунайский и возле Зелёных озёр – получили престижный «Голубой флаг». К слову, эти два пляжа являются единственными в Литве пляжами возле пресноводных озёр, получившими столь высокую оценку.

Источник