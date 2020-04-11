Столичные сакуры оградили, но за ними можно наблюдать онлайн

В столице Литвы у берега реки Нерис наконец-то зацвели сакуры, которые своим цветением привлекают жителей и гостей Вильнюса. Если будет очень тепло, деревья быстро отцветут, но при прохладной погоде они цветут и три недели.

Когда эти сакуры начали зацвели, муниципалитет Вильнюса заметил увеличение потока посетителей, поэтому решил оградить деревья и лишить граждан доступа к ним.

Как написал у себя на странице в фейсбук, заместитель директора столичной администрации Адомас Бужинскас, такое решение приняли после того, как поняли, что не могут контролировать потоки людей.

“Было принято решение физически ограничить доступ к этому парку — с субботы он огорожен и доступ к нему запрещен. Селфи с сакурами придется ждать до следующего года. Необходимо понимать, что нет проблемы в том, чтобы прийти с ребенком и сфотографироваться. Проблема в том, что в одном и том же месте есть сотни или тысячи таких людей, как вы.”, — написал Бужинскас.

За цветением сакур можно следить онлайн https://karantinas.lt/sakuros/