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Столичные власти напоминают об обязанности очистить крыши и балконы

Автор RUSRADIO LT 23
Столичные власти напоминают об обязанности очистить крыши и балконы

Власти Вильнюса напоминают об обязанности очистить крыши, водостоки и балконы зданий от сосулек и скоплений снега.

В последнее время из-за колебаний температуры воздуха на домах формируются большие сосульки, а снег замерзает в тяжелые глыбы.

Они представляют опасность для прохожих и автомобилей. За очистку крыш ответственность несут владельцы зданий. Снимать сосульки следует осторожно, предварительно убедившись, что падающий лед и снег не попадут на людей или имущество. За неснятые опасные сосульки грозят денежные штрафы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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