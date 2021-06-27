Столичный общественный транспорт перешёл на летнее расписание

Вильнюсский общественный транспорт перешёл на летнее расписание. В частности, поменялось расписание всех скорых автобусов, а также части обычных автобусов и троллейбусов.

На остановках общественного транспорта все изменения будут обновлены до 2 июля. Всю более подробную информацию можно найти на страницах judu.lt и stops.lt.

Необходимо также отметить, что общественный транспорт, маршрут которого пролегает через основные столичные пляжи, летом будет курсировать чаще. Также следует напомнить, что в летний сезон (с 1 мая до 30 сентября) возле столичных пляжей действует жёлтая зона парковки. Водителей убедительно просят соблюдать Правила дорожного движения, обращать внимание на знаки и не блокировать проезды. Должностные лица регулярно проверяют парковки возле столичных пляжей.

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