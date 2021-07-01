Столичный общественный транспорт с 1 июля. Что важно знать?

С 1 июля в Литве отменён карантин, однако чрезвычайная ситуация всё ещё продолжается. В связи с этим необходимо напомнить о ныне действующих правилах поведения и проезда в столичном общественном транспорте. Итак, что важно знать пассажирам?
- Во время поездок в автобусах и троллейбусах необходимо всё время быть в масках. Это правило распространяется на всех пассажиров старше 6 лет.
- Дезинфицируйте руки. Дезинфицирующее средство можно найти в каждом столичном автобусе или троллейбусе.
- Дезинфекция и очистка общественного транспорта продолжается. Каждое транспортное средство дезинфицируют не реже двух раз в день.
- С целью ограничения контакта с пассажирами водители по-прежнему не будут продавать бумажные билеты.
- Если водитель общественного транспорта не продаёт билеты, он может быть без маски.
- Ленты, отделяющие кабину водителя общественного транспорта от пассажирского салона, будут убраны, чтобы предоставить больше пространства и мест для пассажиров.
Необходимо отметить, что с возвращением жизни в её обычный ритм пассажиропоток в общественном транспорте регулярно растёт. Среднее количество поездок по рабочим дням в июне по сравнению с апрелем выросло примерно на 23%.
Поскольку большинство сотрудников компаний в столице продолжают работать дистанционно, вильнюсцев призывают и в дальнейшем планировать свои поездки на общественном транспорте и выбирать менее заполненные рейсы. Планировать свои поездки можно здесь.
Билеты для поездок на общественном транспорте можно приобрести при помощи мобильных приложений m.Ticket и Trafi или пополнив «Карточку вильнюсца» на judu.lt. Места, где можно приобрести и пополнить «Карточку вильнюсца», можно найти здесь.
Столичные жители по-прежнему могут удобно добраться до центра вакцинации Litexpo – автобусы маршрутов NN 100 и 200 остаются. Специальные маршруты 91, 92, 93 и 94, предназначенные для медиков и специалистов здоровья, будут курсировать до 5 июля включительно. Необходимо отметить, что во время первого и второго карантинов медики ездили по этим маршрутам более 81 тысячи раз. В случае необходимости вопрос возобновления этих маршрутов будет снова обсуждаться.
Вопрос возвращения ночного общественного транспорта также будет обсуждаться после оценки пассажиропотоков и эпидемиологической ситуации. В настоящий момент количество пассажиров после 20:00 и по выходным заметно уменьшается. Для сравнения – количество пассажиров по вечерам в выходные дни на 50% меньше, чем в часы пик в рабочие дни. Стоит упомянуть, что ночные маршруты наиболее популярны осенью, когда наступает новый учебный год, а также во время городских мероприятий.
Расписание столичного общественного транспорта и другие новости можно найти здесь.