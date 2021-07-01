Столичный общественный транспорт с 1 июля. Что важно знать?

С 1 июля в Литве отменён карантин, однако чрезвычайная ситуация всё ещё продолжается. В связи с этим необходимо напомнить о ныне действующих правилах поведения и проезда в столичном общественном транспорте. Итак, что важно знать пассажирам?

Во время поездок в автобусах и троллейбусах необходимо всё время быть в масках. Это правило распространяется на всех пассажиров старше 6 лет.

Дезинфицируйте руки. Дезинфицирующее средство можно найти в каждом столичном автобусе или троллейбусе.

Дезинфекция и очистка общественного транспорта продолжается. Каждое транспортное средство дезинфицируют не реже двух раз в день.

С целью ограничения контакта с пассажирами водители по-прежнему не будут продавать бумажные билеты.

Если водитель общественного транспорта не продаёт билеты, он может быть без маски.

Ленты, отделяющие кабину водителя общественного транспорта от пассажирского салона, будут убраны, чтобы предоставить больше пространства и мест для пассажиров.

Необходимо отметить, что с возвращением жизни в её обычный ритм пассажиропоток в общественном транспорте регулярно растёт. Среднее количество поездок по рабочим дням в июне по сравнению с апрелем выросло примерно на 23%.

Поскольку большинство сотрудников компаний в столице продолжают работать дистанционно, вильнюсцев призывают и в дальнейшем планировать свои поездки на общественном транспорте и выбирать менее заполненные рейсы. Планировать свои поездки можно здесь.

Билеты для поездок на общественном транспорте можно приобрести при помощи мобильных приложений m.Ticket и Trafi или пополнив «Карточку вильнюсца» на judu.lt. Места, где можно приобрести и пополнить «Карточку вильнюсца», можно найти здесь.

Столичные жители по-прежнему могут удобно добраться до центра вакцинации Litexpo – автобусы маршрутов NN 100 и 200 остаются. Специальные маршруты 91, 92, 93 и 94, предназначенные для медиков и специалистов здоровья, будут курсировать до 5 июля включительно. Необходимо отметить, что во время первого и второго карантинов медики ездили по этим маршрутам более 81 тысячи раз. В случае необходимости вопрос возобновления этих маршрутов будет снова обсуждаться.

Вопрос возвращения ночного общественного транспорта также будет обсуждаться после оценки пассажиропотоков и эпидемиологической ситуации. В настоящий момент количество пассажиров после 20:00 и по выходным заметно уменьшается. Для сравнения – количество пассажиров по вечерам в выходные дни на 50% меньше, чем в часы пик в рабочие дни. Стоит упомянуть, что ночные маршруты наиболее популярны осенью, когда наступает новый учебный год, а также во время городских мероприятий.

Расписание столичного общественного транспорта и другие новости можно найти здесь.

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