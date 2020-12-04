Столичный транспорт ожидают большие изменения

Столичное самоуправление представило план полного обновления общественного транспорта на десять лет. Некоторые пункты этого плана сегодня выглядят немного фантастическими.

Планируется, что более половины общественного транспорта станет электрическим. Остальной транспорт будет заправляться газом, который считается самым чистым топливом. Но еще большие изменения коснутся троллейбусов. Через десятилетие большая часть из них, 60% всего парка, будет с автономным пробегом. Интересно, что для этого в некоторых местах города сеть будет модернизирована, а в некоторых – демонтирована, и троллейбусы часть маршрута смогут преодолевать без использования контактной сети. Средний возраст автобусов не превысит 5 лет (сейчас это 6,3 года), а троллейбусов – 6,6 лет (сейчас этот показатель составляет 21 год!). Ну и, наконец, передвижение на общественном транспорте станет минимум на 10 процентов быстрее, а количество А-полос возрастет почти вдвое – с нынешних 36 до 60 км.

Но все эти изменения должны произойти к 2030 году.

С 5 декабря изменится движение транспорта в районе перекрестка улиц Веркю и Карейвю. Там начат второй этап работ по реконструкции инженерных сетей. По плану эти работы должны быть завершены до 30 декабря, однако специалисты делают все, чтобы закончить их еще раньше, до наступления зимних праздников.

В обоих направлениях ул. Карейвю движение будет только по одной полосе. Водителям надо планировать, что проезд этого участка будет занимать более продолжительное время, рекомендуется объезжать его по другим улицам.

А пассажирам общественного транспорта, проезжающего через этот участок города, надо не волноваться, если он немного изменит свой маршрут, а также обратить внимание, что остановка Веркю в направлении Pramogų arena будет временно перемещена на 85 м ближе к Арене.

Как обычно, на ней останавливаются автобус 7-го и троллейбусы 6-го и 10-го маршрутов. Обо всех изменениях можно узнать на странице stops.lt.