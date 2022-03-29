Помощь Украинцам

Страны Евросоюза создадут единую систему регистрации беженцев

Автор R RADIO LT

Главы МВД стран Евросоюза договорились создать единую систему регистрации беженцев и не допустить их эксплуатации. На Совете Евросоюза договорились запустить платформу, которая свяжет все национальные системы.

Страны Евросоюза создадут единую систему регистрации беженцев

Платформа позволит органам власти стран Евросоюза видеть, кто и где из украинских беженцев подал заявку на временную защиту и кто ее получил. Несколько пунктов плана касаются безопасности беженцев. В частности, в Евросоюзе работают над общим планом по противодействию эксплуатации беженцев из Украины уголовными группировками.

Это особенно важно, потому что огромное большинство из них – женщины и дети. Поэтому полиция будет проверять транспортные средства, забирающие перемещенных лиц. Кроме того, Еврокомиссия разработает общие стандарты приема и поддержки детей.

В свою очередь, в детсадах Литвы планируется расширить группы от 15 до 17 детей, чтобы появилась возможность принимать детей военных беженцев из Украины. Острее всего проблема с местами в детских садах стоит в крупных городах.

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