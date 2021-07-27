Паутина

Студентка познакомилась в интернете с настоящим принцем

Автор Эвелина Никанорова 1
Студентка познакомилась в интернете с настоящим принцем

Жительница английского города Ноттингем решила проверить подозрительного онлайн-возлюбленного на честность и выяснила, что он — настоящий нигерийский принц. Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летняя студентка Эстер год назад познакомилась в Instagram с мужчиной по имени Тео  и влюбилась в онлайн-знакомого. Он сообщил ей, что происходит из нигерийского народа Йоруба, но живет в Англии.

Пара ежедневно активно общалась онлайн, но Тео отказывался поговорить с Эстер по FaceTime или встретиться с ней лично. Он избегал видеозвонков девушки и объяснял это тем, что находится по работе в Нигерии.

Женщина заподозрила Тео в обмане. Подруга Эстер Анита (Anita) обратилась на телешоу Catfish, чтобы ведущие Oobah Butler (Уба Батлер) and Julie Adenuga (Джули Аденуга) проверили подозрения девушки.

«Он называет меня Принцессой, и мне это нравится. Я думаю, он может быть тем единственным. Он из того же народа, что и я, и это важно», — пояснила им Эстер.

Ведущие шоу проверили страницы Тео в соцсетях и пришли к выводу, что они настоящие. Они обратили внимание на комментарий, автор которого называл его братом, и написали ему сообщение. Брат ответил, что он слишком занят, и попросил не беспокоить его, так как у него и так много проблем.

Батлер и Аденуга связались и с человеком по имени Боли (Boli), который был отмечен на фотографиях с Тео. Мужчина рассказал, что на самом деле Тео зовут Майкл (Michael), и они являются партнерами по бизнесу.

Затем они нашли профиль Майкла и установили его местонахождение. Оказалось, что он находится в Лондоне, а не в Нигерии. После этого Аденуга позвонила Тео в надежде, что он ответит, но трубку взяла женщина. Собеседница быстро повесила трубку, заподозрив, что это розыгрыш.

По просьбе Аденуги Эстер написала Тео и сказала, что приедет к нему в Лондон на следующий день. Он ответил, что только что вернулся в Лондон из Нигерии и сообщил ей адрес встречи. В итоге молодые люди наконец-то увиделись вживую.

«Малознакомым людям я представляюсь как Тео, это на самом деле мое второе имя. Близкие знакомые знают меня по первому имени — Майкл», — пояснил нигериец.

Он рассказал, что не мог общаться по видеосвязи, так как и правда был слишком загружен работой.

Кроме того, Майкл признался, что у него серьезные намерения в отношении Эстер, и что он — нигерийский принц.

«Меня предавали раньше, и я был разочарован. Я хотел, чтобы ты узнала меня получше», — заявил он.

Нигерия — президентская республика. Однако лидеры нигерийских племен называют себя королями, а их потомки — принцами.

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