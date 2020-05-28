Listen to «Студенты смогут думать об учебе, а не о материальных трудностях» on Spreaker.

Хорошая новость для студентов. На заседании Сейма Литовской Республики было принято решение с 1 июля этого года удвоить социальные стипендии, не связывать их с академическими успехами и расширить круг получателей таких стипендий.

Данные поправки к Закону сделают высшее образование более доступным и позволят учащимся меньше беспокоиться о материальных трудностях и больше концентрироваться на учебе.

Размер социальных стипендий вырастет со 126,75 евро до 253,5 евро.